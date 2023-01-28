Солдат из Костомукши снялся в клипе Олега Газманова

В новом музыкальном клипе Олега Газманова снялся уроженец Костомукши Артем Бондаревский. В городской администрации сообщили, что юноша – новобранец, он служит в той воинской части, где снимали ролик.

Артем окончил школу № 1 в Костомукше, потом пошел служить в армию. Там он принял участие в съемках клипа «Солдаты России».

Это новая версия записанной еще в 2008 году песни «Солдаты», которая также прозвучала в одноименном сериале. // фото, видео: администрация Костомукши/ВКонтакте