Маршрут одного из пригородных автобусов Петрозаводска изменился

Автобус № 101, следующий из Петрозаводска до Лехнаволок, изменил маршрут. Об этом сообщили в официальной группе «Карелавтотранс» ВКонтакте.

С сегодняшнего дня, то есть с 28 января, из Петрозаводска пассажиры также смогут добраться на этом автобусе до остановки "Заозерье".

Но нужно будет сначала проехать до конечной остановки – Лехнаволока. Выйти надо при движении в обратную сторону – то есть до Петрозаводска. Стоимость проезда по такому маршруту составит 35 рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»