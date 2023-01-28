28 января 2023, 11:51
Маршрут одного из пригородных автобусов Петрозаводска изменился
Теперь на автобусе «Петрозаводск - Лехнаволок» можно будет доехать до Заозерья
Автобус № 101, следующий из Петрозаводска до Лехнаволок, изменил маршрут. Об этом сообщили в официальной группе «Карелавтотранс» ВКонтакте.
С сегодняшнего дня, то есть с 28 января, из Петрозаводска пассажиры также смогут добраться на этом автобусе до остановки "Заозерье".
Но нужно будет сначала проехать до конечной остановки – Лехнаволока. Выйти надо при движении в обратную сторону – то есть до Петрозаводска. Стоимость проезда по такому маршруту составит 35 рублей. // фото: «Петрозаводск говорит»