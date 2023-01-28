Житель Петрозаводска выращивает бананы

Текст: Елена Малишевская

Мороз, метель, долгая-предолгая темная зима... А в одной петрозаводской квартире цветут лимоны, благоухают лаймы, созревают бананы. Это ж сколько усилий нужно приложить, чтобы в нашем северном крае росли и плодоносили тропические растения? Хозяин квартиры Павел Андреев утверждает, что совсем немного. Яркий свет, полив и подкормки — вот три составляющих успеха.

Павел Андреев — довольно известный в Петрозаводске «метеоролог из народа». У него есть своя группа в социальной сети, где он ежедневно выкладывает прогнозы погоды для Карелии и ее столицы. Свои предсказания Павел делает на основе информации из многих источников: Швейцарской компании «Kachelmann GmbH», Свободного университета Берлина, Финского метеорологического института, Немецкой метеослужбы «Deutscher Wetterdienst» и других. Поэтому его прогнозы часто оказываются точнее, чем официальные.

При этом Павел Андреев — крайне скромная личность. Он категорически отказывается от интервью, сколько его карельские СМИ ни просили. Показывать себя и рассказывать о себе Павлу неинтересно. О своих растениях — другое дело.

Увлечение началось восемь лет назад, и первым растением было лимонное деревце. Даже начинающим садоводам-любителям известно, что цитрусам нужно много солнечного света - не менее 10-12 часов в сутки. Павел решил проблему радикально: повесил мощные промышленные лампы. Урожаи лимонов снимает регулярно, некоторые плоды весят около килограмма. Кожура примерно один сантиметр, мякоть сочная. А какой аромат, когда лимонные деревья цветут!

Потом все получилось и с бананами. Даже легче, рассказывает Павел, банан — растение неприхотливое.

«Банан - это не дерево, это трава. Полив, яркий свет и подкормки. Выращивался из саженца, купленного в садовом магазине. Количество бананов напрямую зависит от условий, мне удалось снять с растения порядка 30 штук. Плоды очень сладкие».

От Павла трудно получить эмоциональный ответ. Все четко, просто и по делу. На вопросы о какой-то особой связи с растениями, о любви к ним, о том, что они дают человеку взамен, отвечает одним предложением.

«Нейтрально отношусь к ним, как и они ко мне».

Сегодня дома у Павла Андреева растут бананы, лаймы, лимоны, кофе и манго. Все цветут и плодоносят. Урожай зависит от возраста и размера растений. Как его домашние относятся к экзотическому увлечению и постоянному свету промышленных ламп? Павел живет один, поэтому никому не мешает.

Вот такой садовод-метеоролог живет в Петрозаводске. Интересный и немногословный. Растения занимают много места в его жизни и в его квартире. // Фото: Павел Андреев.