Соцработник помогла спасти тонувшего молодого человека в Карелии

Социальный работник из Надвоиц Алевтина Судакова спасла тонувшего человека. Об инциденте на водоеме сообщается в паблике комплексного центра соцобслуживания населения Карелии.

Женщина вместе с восемнадцатилетним сыном и невесткой поехала за морошкой. На обратном пути они пошли умыться к воде. Тогда-то она и заметила барахтающуюся в воде фигуру и слабые крики о помощи. Соцработник закричала, но на берегу было мало людей, а те, кто были, не реагировали на крики. В какой-то момента из-за грузовика вышел молодой человек, оказавшийся другом попавшего в беду человека. Он кинулся в воду, доплыл до тонущего приятеля и стал тянуть к берегу.

В паблике подчеркивается, что местные жители в том месте (прим.ред. водоем в истории умалчивается) не купаются, так как знают, какое в там страшное илистое дно - затягивает. Молодые люди были в командировке на местном предприятии и не знали особенностей водоема. Молодых людей стало затягивать уже вдвоем. Им на помощь поспешил сын Судаковой.

Женщина видела, как выбиваются из сил ее сын и другой парень, как им трудно добраться до берега и как они уходят под воду. Тогда женщина сама бросила в воду. Она быстро почувствовала, что ее засасывает. Сын кричал, чтобы мать не смела к ним плыть. Женщина стала снова кричать, срывая голос. На крики отреагировал мужчина, который мыл автомобиль. Втроем они вытащили тонувшего парня, который уже не дышал. Алевтина Судакова стала делать ему массаж сердца. Женщина видела лишь со стороны, как это происходит, на практике она никогда не делала массаж сердца сама. Когда женщина устала, ее подменила невестка. Вдвоем, сменяя друг друга, они спасали молодого человека. Через какое-то время он закашлял и стал дышать.



В тот же вечер молодой человек нашел всех, кто его спас и поблагодарил. Все участники истории живы и чувствуют себя хорошо. (фото vk.com)

