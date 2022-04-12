Социологи узнали, где живут самые счастливые и грустные россияне

Социологи в ходе мониторинга узнали, где в России живут счастливые люди. В опросе, проведенном в марте, участвовали 1600 человек старше 18. У них по телефону спрашивали: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». В результате, определенно счастливыми в марте себя назвали 37% россиян, скорее счастливыми 46%, в той или иной степени несчастливыми назвали себя 14% россиян.

Жители мегаполисов реже, чем жители небольших городов, сообщали, что счастливы (Москва и Санкт-Петербург - 76%, города-миллионники - 77%, города с населением 100 тысяч - 89%), следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Больше всего счастливых россиян живет в Южном федеральном округе — 87%. А вот жители Северо-Западного чаще называли себя несчастливыми (23%). В окружении жителей Южного и Дальневосточного федеральных округов больше счастливых людей (по 48%). О том, что среди их знакомых больше несчастливых, чаще сообщали в Сибирском федеральном округе (16%).

Минимальный индекс счастья был зарегистрирован в феврале 1992 года – всего 6 пунктов. (фото pixabay.com, JacksonDavid)