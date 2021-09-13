Социальный автобус до поликлиники начал работу в Петрозаводске

В Петрозаводске организован социальный автобусный рейс, который будет обслуживать посетителей городской поликлиники №4, расположенной на Ключевой. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Перевозки с Кукковки выполняются по будням - пять рейсов в день. Первый из них отправляется от остановочного пункта «ул. Ровио» в 8.00. Автобус ходит до 12.40, затем в его график включен перерыв на обед до 14.00, окончание работы - в 17 часов. Остановки по пути следования предусмотрены.

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, России, социалистического труда, инвалиды 1 и 2 групп, сопровождающие их лица, пенсионеры могут бесплатно пользоваться этим рейсом. Фото источника