Железнодорожную улицу в Петрозаводске засадили рябинами

В Петрозаводске прошла очередная экологическая акция. На улице Железнодорожной в пятницу были высажены три десятка рябин, сообщает пресс-служба мэрии города.

Осенние акции по озеленению на этом не заканчиваются. Ближайшие из них пройдут 23 сентября в Бородинском сквере на Зареке и 24 сентября на Октябрьском проспекте в районе дома №58. Обе стартуют в 16.00. К участию приглашают всех желающих. Активным горожанам выдадут необходимый инвентарь и перчатки.

В мэрии также рассказали, что ранее анонсированные мероприятия на аллее Отцов (16 сентября) и на Ключевском шоссе (17 сентября) перенесли на конец текущего месяца и на начало октября. Информация о точных датах и времени появится позже. Фото администрации Петрозаводска