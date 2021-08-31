Социальные кометы на Кижи начнут ходить по-новому расписанию

Расписание социального рейса «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск» изменится с 1 сентября. Время корректируют с учетом продолжительности светового дня, объяснили в региональном Минтрансе.

Так, время отправления из Петрозаводска переносится на 16:30 (причал № 2). Комета прибудет в Сенную Губу в 17:45, откуда отправится дальше по маршруту в 18:00. На остров Кижи судно на подводных крыльях прибудет в 18:10, после чего в 18:30 отправится в Петрозаводск, куда прибудет в 20:00.

Социальные рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Забронировать билеты, уточнить расписание можно по номеру: 8 (8142) 33-10-50, с 12 до 17. (фото источника)