Подрядчики устранили большинство дефектов на дорогах по гарантии

В Карелии на гарантийном обслуживании находятся 14 объектов строительства и реконструкции, 112 объектов капитального ремонта и ремонта дорог. За их состоянием следят специалисты КУ РК «Управтодор РК» и подрядных организаций. Комиссионные осмотры начались зимой и продолжаются весь период эксплуатации.

Дефекты устраняют по мере их появления, рассказали в республиканском Минтрансе. Подрядчики ликвидируют размывы обочин, подсыпают откосы, проливают швы и трещины, восстанавливают кюветы, меняют вышедшие из строя светильники, выравнивают дорожные знаки. Большую часть работ выполнили до нанесения разметки.

В министерстве сообщили, что во многих случаях инициатива по проведению комиссионных осмотров исходит от организаций, обслуживающих дорогу. Дефекты, которые не являются гарантийными, они устраняют в рамках текущего содержания. (фото источника)