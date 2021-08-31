Мужчина неделю пешком шел в полицию и сознался в тройном убийстве

В Хабаровском крае оленевод неделю шел пешком в полицию, чтобы сознаться в убийстве трех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следствием было установлено, что в августе этого года на территории одной из оленеводческих ферм мужчина во время пьяной ссоры из ружья застрелил своего знакомого и двух находящихся там же женщин.

Осознав, что наделал, оленевод решил явиться с повинной. Из-за значительной отдаленности фермы от населенных пунктов и отсутствия транспортного сообщения ему неделю пришлось добираться пешком до поселка Охотск, где находится отдел полиции. Добравшись до места, мужчина во всем сознался правоохранителям.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. На место убийства выехала следственно-оперативная группа. Фото pixabay.com/schroederhund