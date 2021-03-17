«Социальные аптеки» Карелии помогут тем, кому это действительно нужно

Сеть «Социальных Аптек» в Карелии объявила о новом проекте «Хочу помочь», в котором могут принять участие все желающие. Жителям республики предлагают написать письмо с историей о человеке, которому нужна помощь. В рамках проекта представители аптечной сети выберут пять человек.

Рука помощи

В мире немало людей, которые нуждаются в помощи посторонних. Несомненно, поддержка необходима детям с тяжелыми заболеваниями, одиноким пенсионерам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Нередко мы встречаем различные благотворительные акции, собирающие средства на дорогостоящее лечение или многое другое. Однако часто в нашем окружении есть люди, которым не хватает даже самых элементарных вещей, а попросить о помощи в силу разных причин самостоятельно они не могут.

Поэтому карельская сеть «Социальные Аптеки» предлагает жителям республики протянуть руку помощи соседу или знакомому, который нуждается в такой помощи. Это может быть человек, которому, к примеру, необходима инвалидная коляска или другая важная вещь. Возможно, кому-то требуются самое простое — продукты или теплая одежда. Если вы знаете человека, который нуждается в такой поддержке, а помощи ему попросить не у кого, тогда вы можете обратиться в любую из «Социальных аптек».

В рамках социального проекта «Хочу помочь» жителям Карелии предлагают написать письмо на электронный адрес sma07@socapteka.com с историей о том самом человеке, которому требуется поддержка. Рассказ может быть совсем коротким — достаточно просто описать ситуацию, в которой оказался нуждающийся и указать, что именно ему требуется. Письмо можно отправить на электронную почту аптечной сети или принести в любую "Социальную Аптеку " Проект осуществляется не только в Петрозаводске, но и в других городах Карелии, где работают аптеки данной сети.

Проект уже стартовал, письма принимаются до 15 апреля. После этого представители сети аптек будут знакомиться со всеми историями и выберут пять писем, героям которых и окажут помощь.х городах Карелии, где работают аптеки данной сети.

Руководство сети, еще 15 лет назад выбирая название аптекам, четко для себя определило, что значит слово «Социальные». Поэтому проведение подобных проектов, в рамках которых оказывается поддержка разным группам населения, не редкость для организации.

Одна из последних акций проводилась в 2019-м году, когда региональная сеть аптек решила помочь детям, оставшимся без попечения родителей, — воспитанникам детских домов. Выбор пал на Сегежский центр помощи детям № 5, где оказались рады любой помощи. В течение полугода «Социальная Аптека» собирала на данную цель часть средств от продажи каждого гематогена. Так, организации удалось накопить более 100 тысяч рублей и порадовать воспитанников Центра помощи детям новыми настольными играми, мультимедийной техникой и некоторым оборудованием для кулинарного кружка. Удовольствие от благотворительного проекта получили не только дети, но и сотрудники аптечной сети — ведь они сами выбирали, покупали и отвозили игрушки и другие подарки.

До этого, в 2018-м году проводился еще один социальный проект в поддержку молодых мам. В 2020-м году также планировалось устроить подобную акцию — у руководства аптечной сети появилась идея организовать денежный фонд и конкурс эко-проектов, лучшие из которых были бы реализованы. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому планам сбыться не удалось.

Однако в этом году ситуация с коронавирусной инфекцией постепенно улучшается, поэтому «Социальная Аптека» решила вновь вернуться к благотворительной деятельности. Не унывая и стараясь пережить сложный для всех период жизни, аптечная сеть объявила о запуске нового проекта.

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