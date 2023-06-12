Социальному фонду разрешили покупать квартиры на пенсионные деньги

Текст и фото: Антонина Кябелева

5 июня 2023 года на официальном государственном портале правовых актов было опубликовано постановление Правительства Российской Федерации № 919 от 2 июня 2023 года «О предоставлении работникам Фонда пенсионного и социального страхования РФ, его территориальных органов и обособленных подразделений единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». Документ содержит двадцать страниц и подробно расписывает, как, из каких источников и в каком объеме будет происходить раздача субсидий на жилье сотрудникам Социального фонда, который с 1 января 2023 года объединил пенсионный фонд и фонд социального страхования.

Мы изучили этот документ и попытались прикинуть, на какие суммы смогут претендовать сотрудники карельского отделения фонда.

Для начала сообщим об источнике финансирования. Все денежные субсидии на приобретение квартир и улучшение жилищных условий сотрудников, согласно постановлению правительства, будут финансироваться за счет средств самого Социального фонда в рамках расходов на финансовое и материально-техническое осуществление его текущей деятельности. Другими словами, собираемые по стране пенсионные и социальные отчисления, которые должны использоваться для выплаты пенсий и социальных пособий, теперь можно будет использовать и для приобретения жилья для своих работников.

В постановлении оговаривается, что субсидия на приобретение жилья выделяется один раз в жизни. Если гражданин, работая в органах государственной власти, прокуратуры, полиции, в Следственном комитете РФ, где подобные субсидии тоже выдают, уже получил ее, то он теряет право на повторную субсидию.

Список тех, кто имеет право на получение денег на покупку жилья, весьма обширный. Прежде всего это сотрудники фонда, у которых вообще жилья нет ни в собственности, ни по договору социального найма.

На денежную субсидию также смогут претендовать имеющие в собственности или по договору соцнайма жилье, если на одного человека, проживающего в этой квартире, приходится менее 15 квадратных метров.

Затем следуют те, кто живет в квартирах, как сказано в документе, «не соответствующим установленным для жилых помещений требованиям». В данном случае размер квартиры значения не имеет.

Если среди членов семьи есть человек с тяжелым хроническим заболеванием, «при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно», тоже можно получить деньги на покупку жилья. Проживание в «коммуналке», служебном жилье или общежитии – еще одно основание для получения субсидии.

Если в однокомнатной квартире живут, скажем, муж и жена, а также их сын с женой, то можно получить субсидию. Или, например, квартира не однокомнатная, а двухкомнатная, но комнаты смежные. В этом случае тоже можно улучшить свои условия за счет средств фонда.

И, наконец, «вишенка на торте»: на субсидию имеют право сотрудники Социального фонда, если они приобрели квартиры в ипотеку, но еще не выплатили за нее кредит банку. Правда, в данном случае сотрудник фонда и члены его семьи не должны иметь другого жилья в собственности.

Теперь поговорим о суммах. Они будут зависеть от нескольких составляющих. Прежде всего от площади квартиры, приобретение которой можно «покрыть» денежной субсидией.

Если сотрудник фонда один, то он может рассчитывать на приобретение жилья площадью 33 квадратных метра. На семью из двух человек полагается 42 квадратных метра. Площадь приобретаемого за счет субсидии жилья для семьи из трех и более человек рассчитывается исходя из 18 квадратных метров на одного члена семьи.

Положенную, согласно данному постановлению, площадь необходимо умножить на среднюю рыночную стоимость квадратного метра, установленного Минстроем России для данного региона. На второй квартал 2023 года для Карелии стоимость квадратного метра определена в сумме 91 179 рублей. Для сравнения: для Москвы этот показать составляет сейчас 170 162 рубля. Среднерыночная стоимость квадратного метра рассчитывается Минстроем России раз в квартал.

Для крупных городов Министерство труда и социальной защиты РФ устанавливает еще «поправочный коэффициент». Его также предлагается учитывать при предоставлении субсидии сотрудникам фонда. На второй квартал 2023 года для Москвы он равняется 1,97, то есть для московских сотрудников фонда субсидия будет рассчитываться исходя из стоимости квадратного метра в 335,2 тысячи рублей.

После умножения квадратных метров на их среднерыночную стоимость полученную сумму необходимо умножить на так называемый «поправочный коэффициент», который зависит от стажа работы в фонде. Он варьирует от 1,1 до 1,5.

Есть еще несколько нюансов. Если в собственности сотрудника фонда или членов семьи есть жилье, которое принадлежит на праве собственности или в рамках договора соцнайма, то субсидия рассчитывается путем вычитания из нормативной площади той, которая имеется во владении. Для тех, кто имеет ипотеку, субсидия может быть предоставлена в размере непогашенной суммы кредита, которая при этом не должна превышать субсидию, рассчитанную, как отмечено в документе, «в общем порядке».

Прикинем, какие суммы смогут получить сотрудники карельского отделения Социального фонда. Одинокий работник без жилья, если он проработал 7 лет (применяем минимальный коэффициент 1,1), получит при нынешней стоимости квадратного метра 3,3 миллиона рублей. Если у него стаж более 20 лет, то размер субсидии может максимально составить 4,5 миллиона рублей. Семейная пара без детей сможет претендовать на субсидию в зависимости от стажа работы от 4,2 до 5,7 миллиона рублей. Семья с двумя детьми сможет получить деньги на покупку жилья в зависимости от стажа от 7,2 до 9,8 миллиона рублей.

Осталось только сопоставить субсидии для сотрудников фонда с доходами пенсионеров. Средняя пенсия в Карелии в 2023 году составила, по данным Карелиястат, 23 945 рублей.

Если для сравнения взять субсидию, положенную на одного одинокого работника Социального фонда, то получится, что эту сумму пенсионер сможет накопить за 11 лет и 4 месяца. Если, конечно, за долгие одиннадцать лет он не будет тратить ни копейки из своей пенсии.

Откровенно говоря, все происходящее выглядит настолько цинично, что мне даже не хочется тратить слова на эмоциональную оценку нового правительственного документа. Уверена, что наши читатели после столь подробного разбора в состоянии самостоятельно это сделать.