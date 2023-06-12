Митинг-концерт в День России собрал в Петрозаводске более 2200 человек

В День России в Петрозаводске у Петровского дворца прошел митинг-концерт. Торжества собрали более 2200 человек.

Под звуки гимна юнармейцы подняли российский триколор. Для гостей была организована фотовыставка «Великая Россия», организованная Русским географическим обществом.

Ирина Алейникова представила песню Давида Тухманова «Я люблю тебя, Россия», вокальная студия «Соло» исполнила песню «Шамана» под названием «Мы».

Перед гостями с патриотическими песнями выступили вокально-хореографическая студия «Поколение» и ансамбль «Петроглиф», а бесплатный горячий чай с выпечкой стал приятным дополнением праздника.

Торжественные мероприятия продолжились на Советской площади у памятника Отто Куусинену. Здесь состоялся всероссийский танцевальный флешмоб «Русь Танцевальная – 2023». // фото из официальных источников