Собственный фото- и видеоредактор запустит ВКонтакте

О выпуске своего редактора для обработки видеозаписей и фотографий объявила популярная российская соцсеть. Его выпустят как отдельное приложение, сообщили в пресс-службе ВКонаткте.

Разработчики включили в новый редактор инструменты, основанные на нейросетях. Искусственный интеллект поможет автоматически ретушировать снимки, улучшать качество изображения, удалять объекты.

Также будет возможность заменить лицо на фотографиях на лицо знаменитостей при помощи технологии deepfake. // фото: Gettyimages.ru © SOPA Images