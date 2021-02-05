Собаку для работы на ферме продали за рекордные деньги

В Уэльсе на торгах установлен мировой рекорд цены за собаку породы бордер-колли. Питомца по кличке Ким продали за 27 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,8 миллиона рублей». Об этом пишет ТАСС. Предыдущий рекорд в 20 тысяч фунтов также был установлен в Уэльсе в октябре 2020 года. Огромные деньги тогда отдали также за пастушескую собаку.

По словам тренера собаки, Ким работала с крупным рогатым скотом, овцами, она готова к соревнованиям или к любой работе на ферме. При этом собака, которой вот-вот исполнится год, трудится не хуже опытной трехлетней бордер-колли. Тренер также добавил, что в окрасе собаки есть модные нынче красноватые оттенки.

В Британии приобрести щенков бордер-колли, которых называют одной из самых умных собак среди всех пород, можно, начиная от 800 фунтов. (фото doggos.ru)