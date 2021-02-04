Покупка сэндвича обогатила мужчину на круглую сумму

В американском штате Вирджиния мужчина выиграл крупный приз в лотерею, зайдя в магазин, чтобы перекусить. Об этом сообщает портал UPI.

Житель США по имени Джоди Харрис рассказал, что пришел в местный магазин и заказал в отделе кулинарии итальянский сэндвич. В ожидании своего заказа он решил купить несколько билетов лотереи. Позже он проверил их и был шокирован - один из билетов принес ему 150 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей).

Как рассказал счастливчик, часть суммы он потратит на помощь родным. Остальные деньги американец планирует отложить на пенсию. Фото tildacdn.com