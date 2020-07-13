Собаки и кот стали участниками регаты «Кубок острова Суйсари»

Традиционный «Кубок острова Суйсари» завершился в Карелии. Участниками регаты стали 14 яхт. С 10 по 12 июля пять гонок прошли по маршруту «Петрозаводск – остров Суйсари – Картофельные острова – Ялгуба – Ивановские острова – Петрозаводск». Все гонки со своими хозяевами прошли собаки Норд, Джокер и кот Океан.

Как сообщает «Петрозаводск спортивный», в группе «Ассоль» первое место у яхты «Лисс» (капитан Андрей Кузьмин), второе – «Айс» (капитан Алексей Мадилайнен), третье – Green (капитан Людмила Кудрявцева).

В группе «Круизер» «золото» у яхты «Адвокат» (капитан Сергей Аверичев), «серебро» – «Карнеол» (капитан Павел Пономарев), «бронза» – Freestyle (капитан Николай Колмовский).

В группе «Крейсерские» победителем стал экипаж «Леопольда» (капитан Иван Талля, рулевой Дмитрий Савченков), вторые – La Luna (капитан Олег Чесноков, рулевой Вячеслав Рымашевский), третьи «Ветер» (капитан Андрей Комулайнен, рулевой Владимир Лукин).

Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска