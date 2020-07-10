В сентябре в Карелии пройдет Чемпионат России по альпинизму

Федерация альпинизма России сообщила о намерении провести осенью скальный класс Чемпионата России в Карелии.

Скалолазание – вид спорта и вид активного отдыха, который заключается в восхождении по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время – самостоятельный вид спорта. Спортивное скалолазание в 2017 году было включено МОК в олимпийскую программу летней олимпиады 2020.

Соревнования пройдут на скалах посёлка Хийтола (Лахденпохский район), в период с 9 по 15 сентября 2020 года.

Предварительные заявки с указанием наименования региона РФ и количества связок в каждой номинации, подаются до 01 сентября 2020 г.

Соревнования проводятся Министерством спорта Российской Федерации, Министерством спорта Республики Карелия, Федерацией альпинизма России, Федерацией альпинизма и скалолазания Республики Карелия.