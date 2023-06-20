Собака погибла при пожаре в Карелии

Утром 19 июня в поселке Кривцы Пудожского района случился серьезный пожар. Площадь возгорания составила около 400 кв.м.

Огонь охватил хозяйственные постройки, дрова неэксплуатируемый жилой дом. С огнем боролись 14 человек.

В итоге сгорел дом, хозпостройки, одна единица техники. В результате пожара погибла собака, находившаяся в вольере. По сообщению пудожских спасателей, животное погибло еще до приезда огнеборцев.

Пожарные призвали жителей Карелии не жечь сухую траву и мусор. // фото VK-паблик