Собачьи упряжки пронеслись по ночной трассе «Фонтаны»

Собачьи упряжки промчались по трассе «Фонтаны» в Петрозаводске. Соревнования по ездовому спорту прошли в рамках фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest 6.0 в минувшие выходные.

Участники преодолели дистанцию в 20 километров – кто на лыжах и с собакой, а кто в упряжке из 4 и 6 собак, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия». Стартовый свисток был дан 19 февраля в 18:00. Спортсмены преодолевали многокилометровую дистанцию в потемках.

20 декабря на Кургане прошли заезды с собаками на 4,8 км в дисциплинах: лыжи-спринт одна собака, нарты-спринт две, нарты-спринт четыре и нарты-спринт шесть собак. (фото Варвара Ермоленко и Фотоёжъ)