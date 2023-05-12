12 мая 2023, 16:05
Со дна Онежского озера достали мотособаку
Буксировщик пролежал в воде около деревни Тулгуба два месяца
Водолазы подняли буксировщик из Онежского озера. Мотособаку нашли рядом с деревней Тулгуба Кондопожского района, написали в группе «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы» ВКонтакте.
Владелец утопил оборудование еще в марте текущего года, оно лежало на дне два месяца.
- После двух месяцев в воде собака выглядит достаточно бодро. Обслужат, высушат - и поедет снова,
– написали водолазы.
Буксировщик пришлось поискать – он затонул в стороне от того места, которое назвал хозяин. // фото: «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы»/ВКонтакте