Минстрой Карелии назвало лидеров голосования за благоустройство

Продолжается голосование за благоустройство городов и поселков по нацпроекту «Жилье и городская среда». Оно началось 15 апреля, и среди населенных пунктов республики уже определились лидеры.

Принять участие в голосовании могут все жители региона старше 14 лет, однако этим правом воспользовались пока не все. Как сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, самый большой процент проголосовавших в Кеми, Суоярвскогом округе, Пудоже, Муезерском и поселке Кончезеро. Совсем немного отстают от лидеров Медвежьегорск, Олонец и Питкяранта.



«Стали активнее голосовать жители Лахденпохья и Костомукши, а меньше всего проголосовавших пока в Петрозаводске и Сортавале», - пояснили в Минстрое.



Напоминаем, что на голосование выставлены 79 территорий в 16 муниципалитетах. Это парки, набережные, спортивные и детские площадки, скверы, тротуары, братские могилы воинов Великой Отечественной войны, пешеходные зоны и даже автопарковки. И только 40 из них, набравшие большинство голосов, получат деньги на благоустройство в 2024 году. Какие именно – зависит только от ваших голосов.

Переходите по ссылке и выбирайте, какое место в вашем городе или поселке преобразится уже в следующем году. Дата окончания голосования* – 31 мая.

Голосование* проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.