СНТ в Пиньгубе осталось без света из-за замыкания электропроводки

В СНТ «Березки» в местечке Пиньгуба в Прионежском районе 5 апреля загорелся деревянный столб.

К приезду пожарных из части № 75 по охране микрорайона Соломенное на улицу 9-ю товарищества, пожар утих сам собой. Информация об этом появилась в группе «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН». Однако произошло короткое замыкание электропроводки. На место прибыл электромонтер.

Огнеборцы предоставили ему трехколенную лестницу, электрик смог оперативно заменить испорченные провода. Подача электроэнергии в товариществе была восстановлена.

Фото: vk.com