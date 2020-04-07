07 апреля 2020, 15:50
СНТ в Пиньгубе осталось без света из-за замыкания электропроводки
Огнеборцы предоставили электрику лестницу для замены поврежденных проводов в СНТ «Березки»
В СНТ «Березки» в местечке Пиньгуба в Прионежском районе 5 апреля загорелся деревянный столб.
К приезду пожарных из части № 75 по охране микрорайона Соломенное на улицу 9-ю товарищества, пожар утих сам собой. Информация об этом появилась в группе «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН». Однако произошло короткое замыкание электропроводки. На место прибыл электромонтер.
Огнеборцы предоставили ему трехколенную лестницу, электрик смог оперативно заменить испорченные провода. Подача электроэнергии в товариществе была восстановлена.
Фото: vk.com