Снежный апокалипсис в Петрозаводске

Во вторник утром в Петрозаводске водители с трудом выезжали из дворов. Многие застревали, пришлось откапываться. Если основные трассы были худо-бедно почищены, и по ним можно было ехать, то любой поворот на второстепенные дороги давался с трудом.

Утром глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова поспешила заверить горожан, что делается все возможное: на улицы вышли 58 единиц техники. При этом признала, что дороги заужены и проезд по ним затруднен. Вызывает опасение ситуация во дворах, городские власти напомнили управляющим компаниям об обязанности своевременной расчистки придомовых территорий.

Съемочная группа «Ники плюс» подтверждает: снегоуборочная техника в Петрозаводске работает. Хотя усилий явно недостаточно. Снег мало расчищать, его надо вывозить, иначе выросшие снежные горы скоро станут еще одним негативным фактором, мешающим безопасному движению.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям, что номера на машинах должны быть читаемыми.

«Номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака»,

— подчеркнули в ГИБДД.

За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками можно отделаться предупреждением, а можно получить и штраф — 500 рублей. // Фото: Инна Колыхматова, видео: Ника плюс.