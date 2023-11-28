Отстреливать больше медведей собираются в Карелии

Охотникам в Карелии могут разрешить убивать больше медведей. Предложения по увеличению квоты готовят в минприроды региона, сообщила министр Янина Свидская.

Вопрос обсуждали на очередном Совете по охоте и охотничьему хозяйству. Большинство охотников и сотрудников ведомства сошлись во мнении, что надо выдавать больше разрешений.

- Количество фактов выхода хищника к населенным пунктам, к дачным кооперативам, жилым домам людей увеличивается из года в год. Опытные охотники отмечают, что ранее, как правило, они встречали медведицу с двумя медвежатами, теперь, зачастую с тремя,

- отметила Свидская.

Она обещала провести консультации со специалистами Института биологии Карельского научного центра РАН и определить оптимальный лимит добычи бурого медведя. Это позволит соблюсти баланс сохранения популяции вида и обеспечения безопасности населения. // фото: vecstock/ freepik.com