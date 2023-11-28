Опасные сосульки метят в петрозаводчан

На крышах зданий в центре столицы Карелии образовались сосульки. В ЕДДС горожан призвали быть осторожными.

В частности, опасность заметили на крыше управления судебного департамента на улице Гоголя, 40, а также в доме №36.

Также сосульки заметили у первого подъезда в доме на улице Кирова, 24/8. Здесь уже выставили ограждение. Управляющая компания планирует сбить наледь в течение дня. // фото unsplash.com/ Emanuel Haas