Снегопады продолжатся в субботу в Карелии

Завтра, 30 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный слабый. На дорогах гололедица. Температура воздуха -2, -4°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов снег, на севере местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С, на севере до -12°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-8, пасмурно, снег.

В Сегеже -3-5, пасмурно, снег.

В Сортавале -1-4, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото sterhluki.ru