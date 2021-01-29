Эксперт прогнозирует в феврале «неоднородную» погоду

В феврале морозы будут чередоваться с оттепелями, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия».

В целом, эксперт пообещал россиянам «неоднородную» погоду.

«Заметные понижения температуры, до –15 градусов и даже ниже, и периоды оттепели»,

— сказал он.

По словам Вильфанда, начало последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме.

«Начнется февраль с прохладной погоды, соответствующей норме. Температура будет от –10 до –14 градусов ночью, и дневные температуры будут от –7 до –10 градусов. То есть нормальная зимняя погода»,

— добавил он.

Фото с сайта iz.ru