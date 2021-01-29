29 января 2021, 07:41
Эксперт прогнозирует в феврале «неоднородную» погоду
Начнется последний месяц зимы с холодов, соответствующих среднему значению
В феврале морозы будут чередоваться с оттепелями, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия».
В целом, эксперт пообещал россиянам «неоднородную» погоду.
«Заметные понижения температуры, до –15 градусов и даже ниже, и периоды оттепели»,
— сказал он.
По словам Вильфанда, начало последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме.
«Начнется февраль с прохладной погоды, соответствующей норме. Температура будет от –10 до –14 градусов ночью, и дневные температуры будут от –7 до –10 градусов. То есть нормальная зимняя погода»,
— добавил он.
Фото с сайта iz.ru