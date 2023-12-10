Снегопады и метели ждут жителей Карелии в понедельник

Завтра, 11 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -23°С, днем -7, -12°С, местами до -18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -16-17, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -10-11, переменная облачность, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»