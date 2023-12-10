Холодно и снежно будет сегодня в Карелии

Сегодня, 10 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -12, -14°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -10, -15°С, местами до -20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -14-15, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -16-19, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -9-11, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»