Снегопады и метели ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 27 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег, днем слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха -3-5.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха -1-6, по северным районам местами до -10.

В Костомукше -5-9, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -3-6, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -3-5, пасмурно, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.