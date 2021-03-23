Снег продолжит таять, в Карелии днем установится плюсовая температура

В среду в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью 0, -2. Днем температура воздуха +4, +6. Атмосферное давление будет слабо падать.

24 марта в Карелии также облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -3, +2. Днем потеплеет до +1,+6.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +6;

В Кондопоге ночью +1, ночью +6;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +7;

В Олонце ночью 0, днем +6;

В Пудоже ночью +1, днем +5;

В Сегеже ночью +1, днем +6;

В Сортавале ночью +1, днем +7;

В Суоярви ночью 0, днем +6.

Ранее МЧС предупредило жителей Карелии о сильном ветре. (фото pictoday.ru)