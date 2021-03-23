Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Сегодня днем МЧС Карелии распространило штормовое предупреждение.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра днем, 24 марта местами по республике ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша и все муниципальные районы региона.

Спасатели рекомендуют жителям Карелии не приближаться к провисшим проводам, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. Не нужно оставлять машины и самим находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра. Лучше ограничить поездки на личном автотранспорте, а также движение по пешеходным подвесным мостам. Необходимо ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости – только под контролем взрослых.

Фото с сайта prikol.ru