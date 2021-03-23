23 марта 2021, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 марта
Прогнозируется местами порывистый ветер, на дорогах гололедица
Сегодня, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем в пределах 0, +2.
В Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем -1, +4.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;
В Кондопоге днем +1;
В Медвежьегорске днем +2;
В Олонце днем +1;
В Пудоже днем 0;
В Сегеже днем +2;
В Сортавале днем +2;
В Суоярви днем +1.
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