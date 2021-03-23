Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 марта

Сегодня, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха днем в пределах 0, +2.

В Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем -1, +4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +1;

В Медвежьегорске днем +2;

В Олонце днем +1;

В Пудоже днем 0;

В Сегеже днем +2;

В Сортавале днем +2;

В Суоярви днем +1.

Ранее синоптики рассказали, каким будет апрель.