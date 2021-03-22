В Карелии грядущей ночью местами подморозит до минус 18 градусов

Во вторник, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью -9, -11. Днем в пределах 0, +2. Атмосферное давление будет расти.

23 марта в Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -9, -14, местами похолодает до -18, днем -1, +4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +5;

В Кондопоге ночью -2, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью -5, днем 0;

В Сегеже ночью -1, днем +2;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью -2, днем +1.

Ранее синоптики рассказали, каким будет апрель.