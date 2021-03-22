22 марта 2021, 17:01
Погода

В Карелии грядущей ночью местами подморозит до минус 18 градусов

Синоптики не обещают нам во вторник сильный снег или ветер

Во вторник, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный,  западный, днем юго-западный  умеренный, днем временами порывистый. Температура воздуха ночью -9, -11. Днем в пределах 0, +2. Атмосферное давление будет расти.

23 марта в Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -9, -14, местами похолодает до -18, днем -1, +4.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью 0, днем +5;

В Кондопоге ночью -2, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +2;

В Олонце ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью -5, днем 0;

В Сегеже ночью -1, днем +2;

В Сортавале ночью -1, днем +2;

В Суоярви ночью -2, днем +1.

Ранее синоптики рассказали, каким будет апрель.

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