Смотровую площадку около водопада в Сегежском районе благоустроили

Около водопада Воицкий Падун в Надвоицах появилась благоустроенная смотровая площадка. Об этом написала в своем аккаунте «ВКонтакте» глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

Вдоль водопада поставили деревянное ограждение. Оборудовали также лестницу, по которой можно удобно спуститься на скалу. Здесь обычно делают фото, позируют на фоне красивого пейзажа, в том числе и на свадьбах.

Воицкий Падун расположен между озерами Воицкое и Выгозеро на реке Нижний Выг. Он привлекает местных жителей и туристов. // фото: Марина Гусева/ВКонтакте