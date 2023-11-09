Звезда голубого экрана насмешила жителей карельской глубинки

Многие пришедшие на концерт до последнего не верили, что выступать будет действительно Геннадий Ветров, считая, что его заменит двойник… Однако на сцену вышел тот самый любимый артист. Едва Геннадий Ветров начал представление, зал наполнился аплодисментами, улыбками и смехом.

«Весь концерт смеялась, аж скулы свело. Понравилось, как он сказал про юмор и хорошее настроение в наши непростые дни, важно не терять его даже в трудные времена. Артист много общался с залом, раздавал свои брошюры. Повезло тем, кто сидел на первых рядах. Да, еще он написал на листе название наших ближайших деревень и часто их упоминал. Создавалось впечатление, что все его номера не только для нас, но и про нас. А напоследок Геннадий Ветров поздравил всех с наступающим Новым годом и женщин с наступающим 8 Марта…» — поделилась своими впечатлениями о концерте Мария Сенкевич, одна из зрительниц.

После концерта знаменитого артиста работники пряжинского Дома культуры сделали совместное фото на память.

«Не каждый день к нам приезжают «лица из телевизора», — говорят они. Вот и Геннадий Ветров точно до 8 Марта не приедет…//Фото сообщества Дом культуры пгт Пряжа и Марии Сенкевич