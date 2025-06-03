СМИ узнали о масштабном «сливе» ответов на ЕГЭ

Утром в день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в сети появились варианты заданий. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Слив разошелся по школьным чатам, пока его не начали срочно удалять. Неизвестно, во сколько именно он впервые появился в сети и сколько учеников успело ознакомиться с ним перед экзаменом»,

— сказано в посте.

По свидетельству очевидцев, сканы заданий были опубликованы около 10:30 утра по московскому времени до начала экзамена по обществознанию. Источник утечки материалов неизвестен, но многие вопросы полностью совпали с теми, что были на реальном экзамене.

Кстати, основной период ЕГЭ в России закончится завтра, 4 июля. © «Петрозаводск говорит»