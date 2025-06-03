03 июня 2025, 19:59
Депутат из Костомукши отправил свой автомобиль в зону СВО
Иван Николаевич Валдаев подготовил и отремонтировал для отправки в зону специальной военной операции собственную машину
Фото сообщества «Совет Костомукшского городского округа»
Депутат совета Костомукшского городского округа передал на передовую личный автомобиль за погибшего сына.
«У него недавно погиб сын, герой, в зоне СВО. Иван Валдаев и его супруга вместе решили приблизить Победу! Чем могут, они помогают нашим карельским ребятам»,
— сообщает в соцсети совет Костомукшского городского округа.
Жители Костомукши благодарят за помощь семью Валдаевых, а также их помощников Артемия Мурашова, Александра Васильева и Александра Пешкова.
Автомобили ГАЗ семидесятых годов прошлого века активно используют в зоне спецоперации для выполнения различных задач. © «Петрозаводск говорит»