Депутат из Костомукши отправил свой автомобиль в зону СВО

Депутат совета Костомукшского городского округа передал на передовую личный автомобиль за погибшего сына.

«У него недавно погиб сын, герой, в зоне СВО. Иван Валдаев и его супруга вместе решили приблизить Победу! Чем могут, они помогают нашим карельским ребятам»,

— сообщает в соцсети совет Костомукшского городского округа.

Жители Костомукши благодарят за помощь семью Валдаевых, а также их помощников Артемия Мурашова, Александра Васильева и Александра Пешкова.

Автомобили ГАЗ семидесятых годов прошлого века активно используют в зоне спецоперации для выполнения различных задач. © «Петрозаводск говорит»