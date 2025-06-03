Умер композитор Евгений Дога

О смерти композитора Евгения Доги сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович на своей странице в соцсети, пишет РИА Новости. Информацию о смерти знаменитого композитора подтвердил телеканал ТСВ Приднестровье.

Народный артист СССР и Молдавской ССР Евгений Дога стал автором множества музыкальных произведений, многие из которых получили всемирную известность.

Наверное, и сегодня нет в нашей стране человека, который не знал и не любил бы его прекрасный вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Даже если бы Евгений Дога написал в жизни лишь один этот вальс, его только поэтому можно было бы причислить к лику великих.

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