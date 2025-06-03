03 июня 2025, 19:13
Умер композитор Евгений Дога
На 89-м году жизни ушел из жизни автор вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
Фото: Freepik
О смерти композитора Евгения Доги сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович на своей странице в соцсети, пишет РИА Новости. Информацию о смерти знаменитого композитора подтвердил телеканал ТСВ Приднестровье.
Народный артист СССР и Молдавской ССР Евгений Дога стал автором множества музыкальных произведений, многие из которых получили всемирную известность.
Наверное, и сегодня нет в нашей стране человека, который не знал и не любил бы его прекрасный вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Даже если бы Евгений Дога написал в жизни лишь один этот вальс, его только поэтому можно было бы причислить к лику великих.
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