Житель Суоярви купил права, но его разоблачили

В Суоярви мужчину лишили водительских прав, и тогда он купил документы за 60 тысяч. Однако обман вскрылся, теперь суд ограничил его свободу и запретил заниматься транспортной деятельностью, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.327 УК РФ – приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Обман вскрыл инспектор ДПС в марте этого года. Он заподозрил, что документы у мужчины фальшивые, и сдал его.

Суд вынес приговор: ограничение свободы на 5 месяцев и лишение права заниматься транспортной деятельностью в течение года и 5 месяцев. © «Петрозаводск говорит»