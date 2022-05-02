02 мая 2022, 08:36
СМИ: нового председателя ЛДПР выберут в конце мая
Либерально-демократическая партия изберет замену умершему Жириновскому
Съезд ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии взамен умершего 6 апреля Владимира Жириновского, пройдет 25 мая. Об этом сообщает “РИА Новости” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Претенденты на пост главы партии пока официально не называются. Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий ранее заявил изданию, что вопрос о том, не хотел бы он возглавить либерал-демократов, является преждевременным.
Напомним, Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля. Ему было 75 лет. Перед смертью политик находился в состоянии тяжелой и продолжительной болезни.