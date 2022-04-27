Отчет как взгляд вперед

На минувшей неделе Артур Парфенчиков отчитался перед республиканским парламентом о работе правительства за 2021 год. Обычно подобные выступления с легкостью воспринимаются в контексте сегодняшнего дня, ведь за четыре месяца с отчетной даты ничего радикально не меняется. Но в этот раз все совершенно иначе – в конца февраля страна существует в принципиально иной реальности, полной фронтовых сводок, тревожных экономических прогнозов, известий о новых санкциях и реакциях на них. Все это нужно учитывать, чтобы адекватно и корректно воспринять доклад руководителя республики.

С одной стороны, это последнее подведение итогов «доспецоперационного» времени. Давайте вспомним – основной задачей на прошлый год была борьба с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, и мы думали, что ничего тяжелее с нами не случится. С другой – именно подготовленная правительством отчетная информация раскрывает то состояние, в котором Карелия вошла в новое непростое время. То есть думали, что бодаемся с «короной», а на самом деле готовились к жизни в режиме СВО.

Деньги стали доступней

Финансовая устойчивость региона – максимально важный фактор в нестабильных условиях. Ведь сегодня главное требование к региональным властям со стороны граждан (читай – со стороны федерального центра) – не допустить социально-экономического провала: невыплат пособий, срыва госконтрактов, отмены ранее озвученных планов и т.п. А для этого нужны доступные деньги, которые можно быстро использовать. Финансовый прорыв Карелии на новый уровень случился уже в 2022 году, о бюджетных поправках на 7,5 млрд рублей много писали в начале февраля, но это результат именно прошлогодних усилий.

За перечнем важных соцпроектов, которые будут реализованы на эти деньги, осталось очень важное обстоятельство – республика значительно увеличила свой доступ к государственным (читай – почти бесплатным) кредитам и в принципе выправила до нормы свое бюджетное реноме. То есть возможностей удерживать экономику и соцсферу на приемлемом уровне у правительства РК стало гораздо больше. При этом снова констатирован и рост собственных доходов, и объем федеральной поддержки – с 2017 года в 2,5 раза. Безусловно, наведение финансового порядка и привлечение дополнительных средств в республиканскую экономику – одно из главных достижений команды Парфенчикова и за прошлый год, и за все время у власти.

Очень важно, что до 2023 года продлена федеральная целевая программа развития Карелии, и нам предоставлены дополнительно более 6 млрд рублей,

– сказал Парфенчиков в завершение финансовой темы. Не поспоришь – важно. Особенно в связи с происходящими трансформациями.

Изготовление металлоконструкций для модернизации "Карельского окатыша"

Вчерашние расходы – сегодняшний рост

Насколько готова к новым вызовам республиканская экономика? Минувший год, по словам Главы РК, был отмечен ростом инвестиций в основной капитал. Иными словами, предприятия активно готовили базу для развития. Например, проведена подготовительная работа для строительства новой фермы в совхозе «Ведлозерский», дан старт созданию цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе и мн. другое. Всего республика поддержала 27 приоритетных инвестиционных проектов.

Мы надеемся, что несмотря на все сложности, модернизация предприятий даст ускоренный рост промышленного производства уже в этом году,

— сказал Парфенчиков.

Глава Карелии также коснулся хода реализации государственной стратегии развития Арктической зоны. Напомним, недавно прошло совещание на эту тему под председательством Владимира Путина, на котором Парфенчиков докладывал президенту о грядущем начале строительства нового ЦБК в Сегеже. Положительную оценку проекту дал председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев. Большие надежды возлагаются и на модернизацию АО «Карельский окатыш» в Костомукше. При этом Карелия – в тройке лидеров по количеству резидентов Арктической зоны. Безусловно, многие из намеченных планов будут скорректированы в связи с санкционной атакой, но совсем без инвестиций не останутся ни Россия, ни Карелия. Тем более, что наши основные инвесторы – российские.

Место для роста

Агропромышленный комплекс республики имеет огромное значение сразу в нескольких плоскостях: продовольственная безопасность, инвестпроекты, занятость. В этой связи очень перспективным и полезным выглядит работа правительства по наведению порядка в использовании сельскохозяйственных земель. Парфенчиков:

За последние два года вернули в сельское хозяйство 10 тысяч гектаров земли. Принимаем меры к изъятию ввиду их неэффективного использования еще 40 тысяч гектаров. Эту процедуру тормозят длительные процессуальные сроки. В целях решения проблемы мы обратились в Правительство Российской Федерации с предложением по изменению федерального законодательства в части сокращения сроков и предварительно наши предложения получили поддержку.

Безусловное достижение и заявка на еще более серьезный успех, ведь эти площади – пространство для дальнейшего развития АПК Карелии. Есть, куда расти, и есть стратегия роста – через создание мощной сырьевой зоны стимулировать производство молока и молочных продуктов, через развитие государственных племенных хозяйств и фермерства.

Без иллюзий, но…

Ни в коем случае тон представленного отчета не является легкомысленно-оптимистичным или шапкозакидательским. Очевидно, Парфенчиков прекрасно понимает, что экономическая турбулентность только начинается, и впереди немало неприятных «сюрпризов». Они обязательно обнажат имеющиеся у республики проблемы (недостаток рабочих рук и производительности труда, сложность и дороговизна инвестиций и т.п.) и добавят новых – например, разрывы производственно-логистических цепочек, невозможность оперативного импортозамещения, вынужденный рост бюджетных расходов.

Иллюзий нет ни у кого – будет как минимум непросто. Но нельзя отрицать: многое из того, что сделало правительство РК за последние годы, сегодня оформляется в мощный плацдарм для противостояния надвигающимся трудностям. Как это сработает? Узнаем через год, во время следующего отчета.