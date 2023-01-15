СМИ: На месте авиакатастрофы в Непале обнаружили выживших

На месте крушения пассажирского самолета в Непале обнаружили выживших. Об этом со ссылкой на France Press сообщают российские федеральные СМИ. Пока нет данных о том, сколько человек выжило. Также неизвестно, в каком они состоянии. Выживших госпитализировали.

Экстренные службы подтвердили гибель 29 человек. Всего на борту находились 72 человека. Среди пассажиров были четверо россиян.

Самолет летел из Катманду. Между старым и новым аэропортом города Покхара самолет рухнул. По словам очевидцев, пилоты пытались увести самолет от города, сообщает РИА Новости.