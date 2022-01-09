Смертность от ковида в республике стабильно держится на одном уровне

На 9 января в Карелии зарегистрированы 91262 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11009 детей.

За прошедшие сутки выявили 87 инфицированных, трое из них - дети, не были привиты 82 заразившихся.

В ковидных стационарах получают лечение 604 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 537 человек, в тяжелом – 59, только один был вакцинирован.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 86889 человек, за последние сутки – 204.

За сутки зарегистрированы четверо умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1229 человек. // Фото: Рixabay.com