Смертельный алкоголь унес жизни шести туристов в азиатском Ванг Вьенге

Шесть туристов из разных стран погибли от отравления метанолом в Азии. Согласно информации, опубликованной Business Insider, трагедия произошла в популярном туристическом городе Ванг Вьенг, расположенном в Лаосе.

Все жертвы отравления — граждане США, Дании, Австралии и Великобритании — приобрели алкоголь, содержащий метанол. Среди погибших — две австралийки и две датчанки, а также британка.

Две 19-летние австралийки купили напитки с метанолом в хостеле Nana Backpacker. Персонал хостела обнаружил их в номере в критическом состоянии и срочно доставил в больницу, но спасти девушек не удалось. Где остальные туристы приобрели опасный алкоголь, не уточняется.

Метанол — бесцветное, безвкусное вещество, широко использующееся в составе чистящих средств, клеев и красок. Употребление метанола может вызвать тяжелые последствия, включая рвоту, тошноту, сердечную и дыхательную недостаточность. По данным организации «Врачи без границ», в Азии наблюдается самый высокий в мире уровень отравлений этим веществом. // фото: unsplash.com