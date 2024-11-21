Смертельную аварию на трассе в Карелии устроил пенсионер

Виновником смертельной аварии на трассе в Карелии стал 71-летний мужчина. Об этом сообщила прокуратура республики.

Напомним, ДТП произошло 20 ноября около 16:51 в Пряжинском районе, недалеко от деревни Кутижма, на 43 километре дороги Петрозаводск — Суоярви.

Водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Toyota Avensis, после чего его машина вылетела в кювет.

Мужчина, находившийся за рулем Skoda, скончался на месте происшествия. Для извлечения тела из автомобиля спасатели использовали специнструмент.

Два пассажира и водитель Toyota Avensis получили травмы и были госпитализированы. Их состояние, по данным прокуратуры, стабильно. // фото: прокуратура Карелии