Смертельное ДТП взято на контроль прокуратуры

Смертельное ДТП произошло вчера около 19.40 на 743 км федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе. «Петрозаводск говорит» сообщал об аварии ранее, предоставив видео с места происшествия.

По предварительной версии, тягач «SCANIA» на спуске при попытке обгона попутной колонны занесло. Водитель – 56-летний житель Саратовской области, направлявшийся в сторону Петрозаводска, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем «Kia Ceed», двигавшегося в сторону Костомукши. Легковушкой управлял 38-летний житель республики. В результате ДТП есть погибшие.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, с целью координации деятельности сотрудников ГИБДД и следственных органов на место происшествия выезжал прокурор Сегежского района Виктор Тимошенко. Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры района. // фото: epp.genproc.gov.ru.