Петрозаводчанин задумал преступление в торговом центре, но был пойман

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники охраны магазина спортивных товаров, расположенного в крупном торговом центре. Они выявили вора, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что один из покупателей пытался украсть две пары обуви - одни ботинки он надел на ноги, а вторые спрятал в сумку. Но на выходе из магазина мужчине пришлось все вернуть, после чего он убежал.

Позже злоумышленника нашли. Им оказался 33-летний ранее судимый горожанин. За попытку кражи он снова предстанет перед судом. // Фото: unsplash.com