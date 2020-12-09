09 декабря 2020, 15:18
Общество

Сменились кураторы двух районов Карелии

Владимир Лабинов и Сергей Киселев получили новые назначения

В двух районах Карелии сменились правительственные кураторы. Перестановки произошли 2 декабря, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Так, министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, заместитель премьер-министра республики Владимир Лабинов отныне будет курировать Олонецкий национальный район.

Новый куратор и у Сортавальского района. Им стал министр национальной и региональной политики РК Сергей Киселев. Фото rk.karelia.ru

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куратор
правительство РК
Олонецкий район
Сортавальский район
владимир лабинов
Сергей Киселев
новости Карелии